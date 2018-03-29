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Эли Толванен: Я не впервые попадаю в новый коллектив
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Эли Толванен: Я не впервые попадаю в новый коллектив 

Советский спорт 1 час назад
— Плей-офф приближается. Здесь очень хорошая команда, в состав которой легко влиться. Здесь очень много хороших игроков, благодаря которым буду прибавлять и я. Это хорошо для меня.
В этом году я играл во многих командах, так что мне не будет сложно. Я не впервые попадаю в новый коллектив. Олимпийские игры стали хорошим опытом. Там было много старых игроков НХЛ, что мне серьезно помогло, — передает слова Толванена официальный сайт НХЛ.
Добавим, что в своем дебютном сезоне в КХЛ 18-летний нападающий набрал 36 (19+17) очков в 49 матчах регулярного чемпионата и 7 (6+1) баллов 11 встречах плей-офф.
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