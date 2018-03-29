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Генменеджер «Нэшвилла»: Нам очень приятно получить Толванена
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Генменеджер «Нэшвилла»: Нам очень приятно получить Толванена 

Советский спорт 1 час назад
— Надо было заняться иммиграционными и контрактными вопросами. Хорошая новость в том, что все это сделано. Толванен в нашем распоряжении. Сегодня вы видели его на льду, он готов играть в любой момент, когда решит тренер.
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Нам очень приятно получить Толванена. Это отличный ход как с точки зрения сегодняшнего дня, так и для будущего. Он пришел в отличный момент — за шесть игр до конца регулярного сезона. Таким образом у нас будет шанс посмотреть на него. А в целом он прибавит нам необходимой в плей-офф глубины состава, — передает слова Дэвида Пойла официальный сайт НХЛ.
Добавим, что в своем дебютном сезоне в КХЛ 18-летний нападающий набрал 36 (19+17) очков в 49 матчах регулярного чемпионата и 7 (6+1) баллов 11 встречах плей-офф.
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