Кирилл Капризов: Кузьменко красава, главное, чтобы дальше в том же духе продолжал

— Много голов — нетипично для плей-офф. — Такой матч получился, такой счет.

— В первом голе чувствовали, что Григоренко за спиной? — А кому я отдал (смеётся)?

— Реально видели? — Я же не игроку СКА отдавал.

— Как играется без Шумакова и Шалунова? — Я уже много раз говорил, что у нас каждый с любым может сыграть.

— Остаетесь на связи с ребятами, интересуетесь, когда вернутся? — Давайте вопросы по игре.

Кузьменко сделал первый хет-трик в КХЛ. Впечатлил? — Красава. Главное, чтобы дальше в том же духе продолжал. Главное, что команда победила, — передает слова Капризова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Новый Кузя. ЦСКА обыграл СКА в дополнительное время и повел в серии

Москвичи повели 1-0 в серии. Следующий матч в Петербурге пройдет 31 марта. Встречи в Москве состоятся 2 и 4 апреля.