Кирилл Капризов: Кузьменко красава, главное, чтобы дальше в том же духе продолжал 

— Много голов — нетипично для плей-офф. — Такой матч получился, такой счет.
— В первом голе чувствовали, что Григоренко за спиной? — А кому я отдал (смеётся)?
— Реально видели? — Я же не игроку СКА отдавал.
— Как играется без Шумакова и Шалунова? — Я уже много раз говорил, что у нас каждый с любым может сыграть.
— Остаетесь на связи с ребятами, интересуетесь, когда вернутся? — Давайте вопросы по игре.
— Кузьменко сделал первый хет-трик в КХЛ. Впечатлил? — Красава. Главное, чтобы дальше в том же духе продолжал. Главное, что команда победила, — передает слова Капризова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Новый Кузя. ЦСКА обыграл СКА в дополнительное время и повел в серии
Напомним, СКА проиграл ЦСКА со счетом 4:5 (от). В составе хозяев отличились Павел Дацюк, Николай Прохоркин, Никита Гусев и Сергей Плотников. У гостей хет-трик на счету Андрея Кузьменко. Третью шайбу нападающий забросил в овертайме. По голу на счету Михаила Григоренко и Александра Попова.
Москвичи повели 1-0 в серии. Следующий матч в Петербурге пройдет 31 марта. Встречи в Москве состоятся 2 и 4 апреля.