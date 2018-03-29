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Кирилл Капризов: Кузьменко красава, главное, чтобы дальше в том же духе продолжал
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Кирилл Капризов: Кузьменко красава, главное, чтобы дальше в том же духе продолжал 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Советский спорт
— Много голов — нетипично для плей-офф. — Такой матч получился, такой счет.
— В первом голе чувствовали, что Григоренко за спиной? — А кому я отдал (смеётся)?
— Реально видели? — Я же не игроку СКА отдавал.
— Как играется без Шумакова и Шалунова? — Я уже много раз говорил, что у нас каждый с любым может сыграть.
— Остаетесь на связи с ребятами, интересуетесь, когда вернутся? — Давайте вопросы по игре.
Кузьменко сделал первый хет-трик в КХЛ. Впечатлил? — Красава. Главное, чтобы дальше в том же духе продолжал. Главное, что команда победила, — передает слова Капризова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Новый Кузя. ЦСКА обыграл СКА в дополнительное время и повел в серии
Напомним, СКА проиграл ЦСКА со счетом 4:5 (от). В составе хозяев отличились Павел Дацюк, Николай Прохоркин, Никита Гусев и Сергей Плотников. У гостей хет-трик на счету Андрея Кузьменко. Третью шайбу нападающий забросил в овертайме. По голу на счету Михаила Григоренко и Александра Попова.
Москвичи повели 1-0 в серии. Следующий матч в Петербурге пройдет 31 марта. Встречи в Москве состоятся 2 и 4 апреля.
Советский спорт: последние новости
Вадим Шипачев: Не знаю, почему я не играю «Химки» – ЦСКА. Начало текстовой трансляции в 20:00 (мск) Хара продлил контракт с «Бостоном»
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