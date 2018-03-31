Задачка от ЦСКА: «Сколько игроков СКА на льду?»

ЦСКА на своей странице в Твиттере обратил внимание на эпизод из второго матча 1/2 финала Кубка Гагарина против СКА. Эпизод привел ко второй шайбе в ворота московской команды, которая взяла видеопросмотр на предмет нарушения численного состава со стороны питерцев, но арбитры взятие ворот засчитали.

— Задачка. Сколько игроков в синих свитерах на льду? — спрашивает ЦСКА.

Трансляция матча СКА — ЦСКА

Задачка. Сколько игроков в синих свитерах на льду? pic.twitter.com/ONe2WybjRv

— ХК ЦСКА Москва (@hccska) 31 марта 2018 г.