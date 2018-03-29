Олег Знарок: Мы дали немножко отдохнуть Шипачеву 

— Провальный второй период, мы допустили не очень свойственные ошибки.
— Вадим Шипачев не играл из-за высокой конкуренции, из-за травмы или по еще каким-то причинам? — Мы дали ему немножко отдохнуть, — передает слова Знарка корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Новый Кузя. ЦСКА обыграл СКА в дополнительное время и повел в серии
Напомним, СКА проиграл ЦСКА со счетом 4:5 (от). В составе хозяев отличились Павел Дацюк, Николай Прохоркин, Никита Гусев и Сергей Плотников. У гостей хет-трик на счету Андрея Кузьменко. Третью шайбу нападающий забросил в овертайме. По голу на счету Михаила Григоренко и Александра Попова.
Москвичи повели 1-0 в серии. Следующий матч в Петербурге пройдет 31 марта. Встречи в Москве состоятся 2 и 4 апреля.