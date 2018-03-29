Олег Знарок: Мы дали немножко отдохнуть Шипачеву

— Провальный второй период, мы допустили не очень свойственные ошибки.

Вадим Шипачев не играл из-за высокой конкуренции, из-за травмы или по еще каким-то причинам? — Мы дали ему немножко отдохнуть, — передает слова Знарка корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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