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Киселевич: многовато голов для финала конференции, не получается сушить игру
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Киселевич: многовато голов для финала конференции, не получается сушить игру 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Защитник ЦСКА Богдан Киселевич подвёл итоги первого матча серии со СКА (5:4 ОТ).
«Согласен, что многовато голов для этой стадии плей-офф. Тут не получается засушивать игру, как вы сами видите. Две классные команды, исполнители с высоким уровнем мастерства. У петербуржцев играют мастера и наказывают за любые просчеты.
Мне сложно сказать, что стало ключевым в матче. Со стороны виднее. Сами видели: только одна команда забивает гол — тут же забивает вторая и возвращается в игру.
Не знаю, будет ли вся серия такой результативной. Но это плей-офф, тут можно ожидать чего угодно. Однако у СКА очень мастеровитая команда. Мы как только выходили вперед — чуть-чуть теряли нить. Где-то ошибались, и нас за это наказывали.
У нас есть опыт овертаймов. Мы к нему готовились. Ничего страшного в нем нет», — передаёт слова Киселевича корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
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