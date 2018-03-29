Киселевич: многовато голов для финала конференции, не получается сушить игру

Защитник ЦСКА Богдан Киселевич подвёл итоги первого матча серии со СКА (5:4 ОТ).

«Согласен, что многовато голов для этой стадии плей-офф. Тут не получается засушивать игру, как вы сами видите. Две классные команды, исполнители с высоким уровнем мастерства. У петербуржцев играют мастера и наказывают за любые просчеты.

Мне сложно сказать, что стало ключевым в матче. Со стороны виднее. Сами видели: только одна команда забивает гол — тут же забивает вторая и возвращается в игру.

Не знаю, будет ли вся серия такой результативной. Но это плей-офф, тут можно ожидать чего угодно. Однако у СКА очень мастеровитая команда. Мы как только выходили вперед — чуть-чуть теряли нить. Где-то ошибались, и нас за это наказывали.