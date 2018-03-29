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Игорь Никитин: «Кузьменко — молодец, нужно держать этот уровень»
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Игорь Никитин: «Кузьменко — молодец, нужно держать этот уровень» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин после первого матча серии со СКА (5:4 ОТ) отметил игру Андрея Кузьменко, который оформил хет-трик.
— Была тяжелая игра, что-то получалось, что-то — нет. Самое главное — было желание ребят, вера в себя. Но мы знаем, против кого играем, — сказал Никитин.
— Андрей Кузьменко оформил хет-трек. В предыдущих матчах плей-офф у него было недостаточно игрового времени. Берегли для самых важных матчей?
— Здесь несколько причин. У нас был свой состав. Для него это первый плей-офф, к такому тоже нужно подходить постепенно. То, что сегодня получилось, — молодец, нужно держать этот уровень.
— СКА дважды быстро сравнивал счет, почему так происходило?
— Естественно, это наша недоработка. Но мы играем против сильной команды.
— Что за волшебную пилюлю вы дали своим игрокам перед вторым периодом и не боитесь, что к вам придут офицеры ВАДА?
— Не знаю, как отвечать на такой вопрос. Здесь волшебства нет, хоккей — это работа, мастерство игроков.
— Хватит ли у ЦСКА сил сражаться со СКА в следующих матчах?
— Эти игры и покажут, посмотрим.
— Говорилось, что Шумаков только в пятницу приступите к тренировкам. Есть шанс, что сыграет в субботу?
— Я такого не говорил. (Игорь НОВИКОВ)
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