Игорь Никитин: «Кузьменко — молодец, нужно держать этот уровень»

— Была тяжелая игра, что-то получалось, что-то — нет. Самое главное — было желание ребят, вера в себя. Но мы знаем, против кого играем, — сказал Никитин.

— Андрей Кузьменко оформил хет-трек. В предыдущих матчах плей-офф у него было недостаточно игрового времени. Берегли для самых важных матчей?

— Здесь несколько причин. У нас был свой состав. Для него это первый плей-офф, к такому тоже нужно подходить постепенно. То, что сегодня получилось, — молодец, нужно держать этот уровень.

— СКА дважды быстро сравнивал счет, почему так происходило?

— Естественно, это наша недоработка. Но мы играем против сильной команды.

— Что за волшебную пилюлю вы дали своим игрокам перед вторым периодом и не боитесь, что к вам придут офицеры ВАДА

— Не знаю, как отвечать на такой вопрос. Здесь волшебства нет, хоккей — это работа, мастерство игроков.

— Хватит ли у ЦСКА сил сражаться со СКА в следующих матчах?

— Эти игры и покажут, посмотрим.

— Говорилось, что Шумаков только в пятницу приступите к тренировкам. Есть шанс, что сыграет в субботу?