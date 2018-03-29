Ещё
Игорь Никитин: ЦСКА прекрасно понимает, против кого играет
Далее:
Читайте также:
Ещё

Игорь Никитин: ЦСКА прекрасно понимает, против кого играет 

Советский спорт 29 марта 2018
Фото: Советский спорт
— Тяжелая игра, для тренеров перестрелка тяжелая. Мы рады, что победили, но мы прекрасно понимаем, против кого играем.
Андрея Кузьменко хочется поздравить с хет-триком отдельно. Вы берегли его для решающих игр, не давали много времени раньше? — Причин несколько. Для него это первый плей-офф, нужно было входить постепенно. Андрей — молодец.
— СКА быстро сравнивал счет. Это потери концентрации? — И наши были ошибки, и играем мы против сильной команды, — передает слова Никтина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Новый Кузя. ЦСКА обыграл СКА в дополнительное время и повел в серии
Напомним, СКА проиграл ЦСКА со счетом 4:5 (от). В составе хозяев отличились Павел Дацюк, Николай Прохоркин, Никита Гусев и Сергей Плотников. У гостей хет-трик на счету Андрея Кузьменко. Третью шайбу нападающий забросил в овертайме. По голу на счету Михаила Григоренко и Александра Попова.
Москвичи повели 1-0 в серии. Следующий матч в Петербурге пройдет 31 марта. Встречи в Москве состоятся 2 и 4 апреля.
Советский спорт: последние новости
«Питтсбург» обыграл «Нью-Джерси», дважды уступая по ходу встречи Голкипер «Чикаго» Скотт Фостер, сыгравший впервые за 12 лет, признан первой звездой дня в НХЛ Совет директоров утвердил состав Правления КХЛ до 2020 года
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Легенде СССР отказались вернуть украденную медаль40
Российский боец побил соперника за 10 секунд3
Чемпионка России по санному спорту покончила с собой
Билялетдинов покинул «СКА-Хабаровск»
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение