Игорь Никитин: ЦСКА прекрасно понимает, против кого играет

— Тяжелая игра, для тренеров перестрелка тяжелая. Мы рады, что победили, но мы прекрасно понимаем, против кого играем.

Андрея Кузьменко хочется поздравить с хет-триком отдельно. Вы берегли его для решающих игр, не давали много времени раньше? — Причин несколько. Для него это первый плей-офф, нужно было входить постепенно. Андрей — молодец.

— СКА быстро сравнивал счет. Это потери концентрации? — И наши были ошибки, и играем мы против сильной команды, — передает слова Никтина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Новый Кузя. ЦСКА обыграл СКА в дополнительное время и повел в серии

Москвичи повели 1-0 в серии. Следующий матч в Петербурге пройдет 31 марта. Встречи в Москве состоятся 2 и 4 апреля.