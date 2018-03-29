Игорь Никитин: ЦСКА прекрасно понимает, против кого играет 

— Тяжелая игра, для тренеров перестрелка тяжелая. Мы рады, что победили, но мы прекрасно понимаем, против кого играем.
— Андрея Кузьменко хочется поздравить с хет-триком отдельно. Вы берегли его для решающих игр, не давали много времени раньше? — Причин несколько. Для него это первый плей-офф, нужно было входить постепенно. Андрей — молодец.
— СКА быстро сравнивал счет. Это потери концентрации? — И наши были ошибки, и играем мы против сильной команды, — передает слова Никтина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Новый Кузя. ЦСКА обыграл СКА в дополнительное время и повел в серии
Напомним, СКА проиграл ЦСКА со счетом 4:5 (от). В составе хозяев отличились Павел Дацюк, Николай Прохоркин, Никита Гусев и Сергей Плотников. У гостей хет-трик на счету Андрея Кузьменко. Третью шайбу нападающий забросил в овертайме. По голу на счету Михаила Григоренко и Александра Попова.
Москвичи повели 1-0 в серии. Следующий матч в Петербурге пройдет 31 марта. Встречи в Москве состоятся 2 и 4 апреля.