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Знарок: хоккеист Шипачев пропустил матч с ЦСКА, поскольку ему дали отдохнуть
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Знарок: хоккеист Шипачев пропустил матч с ЦСКА, поскольку ему дали отдохнуть 

ТАСС 1 час назад
Фото: Советский спорт
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 марта. /ТАСС/. Форвард СКА Вадим Шипачев пропустил первый матч серии 1/2 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с ЦСКА, поскольку ему дали отдохнуть. Об этом журналистам сообщил главный тренер петербургского клуба Олег Знарок.
В четверг СКА в домашнем матче уступил в овертайме ЦСКА со счетом 4:5. В плей-офф в этом сезоне олимпийский чемпион Шипачев провел 9 матчей и набрал 8 очков (4 шайбы + 4 передачи).
"Шипачеву мы дали немного отдохнуть, — сказал Знарок. — Что касается матча, то у нас был провальный второй период, несвойственные ошибки допустили".
Следующий матч серии пройдет 31 марта в Санкт-Петербурге.
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Клуб НХЛ "Бостон" продлил контракт с защитником Харой Финский нападающий Толванен подписал трехлетний контракт с клубом НХЛ "Нэшвилл" Хоккеисты ЦСКА Шалунов и Шумаков пропустят первый матч серии со СКА
 Ещё 6 источников 
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