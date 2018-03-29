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Зуб: в поражении виноваты все игроки СКА, но атмосфера у нас рабочая
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Зуб: в поражении виноваты все игроки СКА, но атмосфера у нас рабочая 

Чемпионат.com 54 минуты назад
Защитник СКА Артём Зуб поделился впечатлениями от первого матча серии с ЦСКА (4:5 ОТ).
«У нас было много провалов в средней зоне. И в своей тоже неважно сыграли. Нужно во всем улучшать игру, тогда все будет нормально. Что пошло не так? Против нас плотно играли, все «в обратку» шло. Нужно было лучше выходить и из своей зоны.
Атмосфера рабочая. Это только первая игра, все только начинается. Будем биться и побеждать.
Кто виноват, что игрок четвёртого звена забросил нам три шайбы? Виноват не кто-то конкретно. Все вместе выходим, и все виноваты, что проиграли. Нужно выкладываться всем и стараться побеждать», — передаёт слова игрока корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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