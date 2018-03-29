Зуб: в поражении виноваты все игроки СКА, но атмосфера у нас рабочая

Защитник СКА Артём Зуб поделился впечатлениями от первого матча серии с ЦСКА (4:5 ОТ).

«У нас было много провалов в средней зоне. И в своей тоже неважно сыграли. Нужно во всем улучшать игру, тогда все будет нормально. Что пошло не так? Против нас плотно играли, все «в обратку» шло. Нужно было лучше выходить и из своей зоны.

Атмосфера рабочая. Это только первая игра, все только начинается. Будем биться и побеждать.