Медведев: Шипачев просто не попал в состав

Заместитель председателя совета директоров СКА Александр Медведев прокомментировал поражение петербуржцев от ЦСКА (4:5 ОТ) в первом матче финала Западной конференции.

«СКА просел в овертайме? Вы не забывайте, что это финал конференции, где встречаются две команды, в которых играют 23 олимпийских чемпиона.

Они не случайно выиграли Олимпиаду вместе. А сейчас они борются за выход в финал Кубка Гагарина. И команды продемонстрировали разнообразный интересный хоккей.

Кто-то ошибся больше, кто-то — меньше. Хоккей результативный для этой стадии плей-офф. Девять шайб. Начало серии показывает, что будет очень упорная борьба.

Я хочу передать Вадиму Шипачеву , что он не играет по другим причинам, а не из-за контракта с «Вегасом». Просто тренеры выбрали на эту игру вот такой состав. Но я уверен, что Шипачев появится в составе в этом раунде.

Мы обсуждали это и были уверены, что овертайм долго не продлится. Что такие мастера быстро забьют», — приводит слова Медведева «Спорт-Экспресс».