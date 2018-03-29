Кожевников: ЦСКА выдержал этот темп, но дальше у них не получится

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал исход первого матча полуфинальной серии Западной конференции между СКА и ЦСКА, который завершился победой москвичей в овертайме со счётом 5:4.

«Кузьменко — молодец! Если и дальше будет так забивать, будет отлично. У ЦСКА очень здорово сыграл Сорокин. Но это временно, первая игра. Для болельщиков — обалденно, что ЦСКА выиграл первый матч. Если они же победят во второй встрече, тогда уже можно будет о чём-то говорить. У одних усталость, а у других был перерыв во времени, они долго не играли. Это вещь профессиональная, надо войти в игру. ЦСКА сегодня выдержал этот темп, им — плюс. Но дальше выдержать у них не получится. Возьмём серию с «Йокеритом». В первых двух играх они их подавили, а потом начались проблемы. Сил у москвичей хватило, но мастерства у СКА в любом варианте больше.