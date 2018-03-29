Кожевников: ЦСКА выдержал этот темп, но дальше у них не получится 

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал исход первого матча полуфинальной серии Западной конференции между СКА и ЦСКА, который завершился победой москвичей в овертайме со счётом 5:4.
«Кузьменко — молодец! Если и дальше будет так забивать, будет отлично. У ЦСКА очень здорово сыграл Сорокин. Но это временно, первая игра. Для болельщиков — обалденно, что ЦСКА выиграл первый матч. Если они же победят во второй встрече, тогда уже можно будет о чём-то говорить. У одних усталость, а у других был перерыв во времени, они долго не играли. Это вещь профессиональная, надо войти в игру. ЦСКА сегодня выдержал этот темп, им — плюс. Но дальше выдержать у них не получится. Возьмём серию с «Йокеритом». В первых двух играх они их подавили, а потом начались проблемы. Сил у москвичей хватило, но мастерства у СКА в любом варианте больше.
Капризов сделал две передачи? Он вообще красавец! Но у Кирилла одна проблема: ему нужен хороший «дед», как Паша Дацюк, и он бы раскрылся давно. Но его нет. Был бы с ним Дацюк рядом — Капризов забивал бы в каждом матче по две шайбы. Капризов — талант, сильнее него и Зуба талантов у нас нет. Посмотрим, уедут они или нет. Но Капризову нужен «дед». Его надо вытаскивать, а не он должен тащить команду. Дай бог, чтобы ЦСКА в будущем заработал на его переходе, на него обращено очень много глаз», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.