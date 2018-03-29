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Игорь Есмантович: ЦСКА заслужил везение в матче против СКА
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Игорь Есмантович: ЦСКА заслужил везение в матче против СКА 

Советский спорт 2 часа назад
Фото: Советский спорт
— Хороший матч, боевой. Повезло нам, а могло повезти СКА. Все впереди, борьба впереди. Обе команды мощные. Наверное, мы везение заслужили. Вот и все.
— Кузьменко был великолепен. — Не хотел бы его отделять от коллектива, потому молодцы все: от массажиста до Кузьменко. Мелочей нет в плей-офф, да и вообще в спорте. Все сработали.
— Команда играет без Шумакова и Шалунова — двух лучших бомбардиров в регулярке. — Я уже говорил, что у нас все хоккеисты на вес золота спортивного. Ценится любой игрок. Но не надо забывать, что ЦСКА — духовитая команда. Сегодня тот, кто выполнял эту работу, это подтвердил.
— Свинка не разразится? — Я бы хотел уйти от слова «свинка». Лучше вообще уйти от медицинских терминологий. Мы делаем все для победы. А Юшкевич приболел.
— Шумакова ждать завтра? — Он завтра приступает к тренировкам. В дальнейшем только тренерский штаб примет решение, кто будет играть каждый матч, — передает слова Есмантовича корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Новый Кузя. ЦСКА обыграл СКА в дополнительное время и повел в серии
Напомним, СКА проиграл ЦСКА со счетом 4:5 (от). В составе хозяев отличились Павел Дацюк, Николай Прохоркин, Никита Гусев и Сергей Плотников. У гостей хет-трик на счету Андрея Кузьменко. Третью шайбу нападающий забросил в овертайме. По голу на счету Михаила Григоренко и Александра Попова.
Москвичи повели 1-0 в серии. Следующий матч в Петербурге пройдет 31 марта. Встречи в Москве состоятся 2 и 4 апреля.
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«Химки» – ЦСКА. Начало текстовой трансляции в 20:00 (мск) Хара продлил контракт с «Бостоном» Толванен провел первую тренировку с «Нэшвиллом»
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