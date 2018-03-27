Алексей Марченко: СКА — это соперник, которого надо обыгрывать

— Чувствуем себя нормально. Позавчера дали отдохнуть, вчера крутили велосипед. Похожих матчей, как пятая игра с «Йокеритом», в моей карьере было максимум два. Еще в МХЛ, но мы заканчивали раньше. Все находились в равных условиях. «Йокерит» — хорошая команда, с ними и в сезоне были тяжелые игры.

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СКА — это соперник, которого надо обыгрывать. В первом матче со СКА я не играл, второй здесь, в Москве играли. Выглядели неплохо, но пропустили ненужный гол в меньшинстве. Это нас немного подкосило. Соперник играет в современный хоккей, активно двигается по всей площадке. У нас хорошая скорость, когда мы с шайбой играем, то здорово действуем. Хорошо играем с шайбой и в чужой зоне. У СКА, наверное, такие же козыри. В серии может стать решающим каждый момент, поэтому надо настраиваться на каждую секунду игры. Шансы 50 на 50 перед началом игры, — передает слова Марченко пресс-служба клуба.

Напомним, серия СКА — ЦСКА начнется 29 марта в Петербурге.