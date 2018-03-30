Победа «Питтсбурга» обеспечила «Вашингтону» и «Торонто» выход в плей-офф

В матче очередного игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» в овертайме победил «Нью-Джерси Дэвилз» со счетом 4:3. Благодаря этой победе «Вашингтон Кэпиталз» и «Торонто Мэйпл Ливз» досрочно обеспечили себе выход в плей-офф Кубка Стэнли.

В настоящий момент «Вашингтон» и «Торонто» занимают соответственно третье и четвертое места в турнирной таблице Восточной конференции. В 77 встречах оба клуба набрали 99 очков и уже не покинут кубковую восьмерку. Ранее участие в плей-офф от Восточной конференции обеспечили себе «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Бостон Брюинз».