Ещё
Сергей Андронов: «Победитель регулярки не может выиграть Кубок Гагарина? Глупости»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сергей Андронов: «Победитель регулярки не может выиграть Кубок Гагарина? Глупости» 

Спорт-Экспресс 27 марта 2018
Капитан ЦСКА Сергей Андронов в преддверии первого матча со СКА в финале Западной конференции Кубка Гагарина подчеркнул, что не верит в то, что победитель регулярного чемпионата КХЛ не сможет выиграть плей-офф.
— Четырех дней хватило на отдых?
— Вполне достаточно. Хорошо отдохнули, пару дней поработаем.
— За это время трудно что-то поменять в игре?
— Посмотрим. Тренеры подумаю и скажут.
— За серией СКА с «Локомотивом» следили?
— Нет. Были слишком увлечены своими матчами, просто счет узнавали.
— В случае необходимости готовы жестко встречать соперника, как железнодорожники?
— Это хоккей. Надо будет — будем драться, если ситуация потребует.
— Что для вас СКА?
— Чемпион и кубковая команда, которая выиграла два трофея за четыре года. Опыта выше крыши. С ними будет интересно.
— Самое время их остановить?
— Постараемся и все усилия приложим.
— Что думаете о том, что победитель регулярки не может выиграть Кубок Гагарина?
— Глупости это все. (Евгений БЕЛОУСОВ)
Капитан @hccska Сергей Андронов не в настроении после тренировки и в ожидании серии со @hcSKA pic.twitter.com/idBxUoD87H
— Yevgeni Belousov (@AliGoWeed) 27 марта 2018 г.
Спорт-Экспресс: последние новости
Владелец "Вашингтона" жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет, а не на 15 Толванен может дебютировать за "Нэшвилл" в матче против "Баффало" ЦСКА назвал состав на шестой матч серии против "Йокерита"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет3
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Удар по Британии: ФИФА предпочла судей из России13
Медведева нашла новую работу3
ЦСКА обыграл СКА в овертайме
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение