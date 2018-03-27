Сергей Андронов: «Победитель регулярки не может выиграть Кубок Гагарина? Глупости»

Капитан ЦСКА Сергей Андронов в преддверии первого матча со СКА в финале Западной конференции Кубка Гагарина подчеркнул, что не верит в то, что победитель регулярного чемпионата КХЛ не сможет выиграть плей-офф.

— Четырех дней хватило на отдых?

— Вполне достаточно. Хорошо отдохнули, пару дней поработаем.

— За это время трудно что-то поменять в игре?

— Посмотрим. Тренеры подумаю и скажут.

— За серией СКА с «Локомотивом» следили?

— Нет. Были слишком увлечены своими матчами, просто счет узнавали.

— В случае необходимости готовы жестко встречать соперника, как железнодорожники?

— Это хоккей. Надо будет — будем драться, если ситуация потребует.

— Что для вас СКА?

— Чемпион и кубковая команда, которая выиграла два трофея за четыре года. Опыта выше крыши. С ними будет интересно.

— Самое время их остановить?

— Постараемся и все усилия приложим.

— Что думаете о том, что победитель регулярки не может выиграть Кубок Гагарина?

Капитан @hccska Сергей Андронов не в настроении после тренировки и в ожидании серии со @hcSKA pic.twitter.com/idBxUoD87H

— Yevgeni Belousov (@AliGoWeed) 27 марта 2018 г.