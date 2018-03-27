Сергей Андронов: «Победитель регулярки не может выиграть Кубок Гагарина? Глупости» 

Капитан ЦСКА Сергей Андронов в преддверии первого матча со СКА в финале Западной конференции Кубка Гагарина подчеркнул, что не верит в то, что победитель регулярного чемпионата КХЛ не сможет выиграть плей-офф.
— Четырех дней хватило на отдых?
— Вполне достаточно. Хорошо отдохнули, пару дней поработаем.
— За это время трудно что-то поменять в игре?
— Посмотрим. Тренеры подумаю и скажут.
— За серией СКА с «Локомотивом» следили?
— Нет. Были слишком увлечены своими матчами, просто счет узнавали.
— В случае необходимости готовы жестко встречать соперника, как железнодорожники?
— Это хоккей. Надо будет — будем драться, если ситуация потребует.
— Что для вас СКА?
— Чемпион и кубковая команда, которая выиграла два трофея за четыре года. Опыта выше крыши. С ними будет интересно.
— Самое время их остановить?
— Постараемся и все усилия приложим.
— Что думаете о том, что победитель регулярки не может выиграть Кубок Гагарина?
— Глупости это все. (Евгений БЕЛОУСОВ)
Капитан @hccska Сергей Андронов не в настроении после тренировки и в ожидании серии со @hcSKA pic.twitter.com/idBxUoD87H
— Yevgeni Belousov (@AliGoWeed) 27 марта 2018 г.