«Нэшвилл» проиграл «Баффало» в дебютном матче Толванена в НХЛ

ТАСС , 1 апреля. «Нэшвилл» уступил «Баффало» со счетом 4:7 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Данная встреча стала дебютной в НХЛ для бывшего форварда клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Йокерит» 18-летнего Эли Толванена. После вылета финского клуба из плей-офф КХЛ Толванен досрочно расторг контракт с «Йокеритом» и подписал трехлетнее соглашение с «Нэшвиллом». В матче против «Баффало» финский форвард провел на площадке 13 минут 34 секунды, но результативными действиями не отметился, не нанеся ни одного броска и произведя один силовой прием.

Толванен дебютировал в КХЛ 23 августа 2017 года, в первом же матче против минского «Динамо» он оформил хет— трик, став первым хоккеистом, которому удалось забросить три шайбы в первом матче лиги, он также стал самым молодым автором хет-трика в КХЛ. В нынешнем сезоне игрок провел 60 матчей, забросил 25 шайб, в том числе шесть в плей-офф, и сделал 18 передач, также финскому форварду принадлежит рекорд КХЛ по результативности среди игроков до 20 лет. Толванен принимал участие в Олимпийских играх в Пхёнчхане, где стал третьим в списке бомбардиров турнира, в пяти матчах забросив три шайбы и сделав шесть результативных передач. Хоккеист был задрафтован в 2017 году «Нэшвиллом» под общим 30-м номером.

"Баффало" набрал 62 очка в 78 матчах и занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции. «Нэшвилл» идет первым на Западе, имея в активе 111 очков в 78 встречах.