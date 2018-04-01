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«Нэшвилл» проиграл «Баффало» в дебютном матче Толванена в НХЛ
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«Нэшвилл» проиграл «Баффало» в дебютном матче Толванена в НХЛ 

ТАСС 28 минут назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 1 апреля. «Нэшвилл» уступил «Баффало» со счетом 4:7 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Джейсон Поминвилль (1-я минута), Райан О'Райлли (26), Кайл Окпосо (28, 39) и Сэм Райнхарт (36, 38, 49), форвард Джек Айкел записал на свой счет пять результативных передач. У проигравших отличились Пи Кей Суббэн (3), Остин Уотсон (18), Кайл Туррис (23) и Ник Бонино (33). Российский защитник «Баффало» Виткор Антипин получил тяжелую травму после силового приема форварда «Нэшвилла» Скотта Хартнелла и покинул площадку на носилках.
Данная встреча стала дебютной в НХЛ для бывшего форварда клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Йокерит» 18-летнего Эли Толванена. После вылета финского клуба из плей-офф КХЛ Толванен досрочно расторг контракт с «Йокеритом» и подписал трехлетнее соглашение с «Нэшвиллом». В матче против «Баффало» финский форвард провел на площадке 13 минут 34 секунды, но результативными действиями не отметился, не нанеся ни одного броска и произведя один силовой прием.
Толванен дебютировал в КХЛ 23 августа 2017 года, в первом же матче против минского «Динамо» он оформил хет— трик, став первым хоккеистом, которому удалось забросить три шайбы в первом матче лиги, он также стал самым молодым автором хет-трика в КХЛ. В нынешнем сезоне игрок провел 60 матчей, забросил 25 шайб, в том числе шесть в плей-офф, и сделал 18 передач, также финскому форварду принадлежит рекорд КХЛ по результативности среди игроков до 20 лет. Толванен принимал участие в Олимпийских играх в Пхёнчхане, где стал третьим в списке бомбардиров турнира, в пяти матчах забросив три шайбы и сделав шесть результативных передач. Хоккеист был задрафтован в 2017 году «Нэшвиллом» под общим 30-м номером.
"Баффало" набрал 62 очка в 78 матчах и занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции. «Нэшвилл» идет первым на Западе, имея в активе 111 очков в 78 встречах.
В следующем матче «Нэшвилл» 2 апреля в гостях сыграет с «Тампой», «Баффало» днем позже на выезде сразится с «Торонто». В другом матче дня «Даллас» дома победил «Миннесоту» со счетом 4:1. Российский форвард хозяев Александр Радулов записал на свой счет результативную передачу.
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