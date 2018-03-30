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Свечников забил 2-й гол в сезоне, поймав вратаря Джонсона на попытке замениться
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Свечников забил 2-й гол в сезоне, поймав вратаря Джонсона на попытке замениться 

Чемпионат.com 30 марта 2018
Фото: LiveSport.Ru
Во встрече регулярного чемпионата НХЛ «Детройт Ред Уингз» одержал волевую победу над «Баффало Сэйбрз». Матч прошёл в «КиБэнк-центре» и закончился со счётом 6:3 (1:2, 2:0, 3:1) в пользу гостей.
Российский форвард «красных крыльев» Евгений Свечников стал автором гола и результативной передачи. Он забросил вторую шайбу в нынешнем сезоне. Свечников сам перехватил шайбу в своей зоне, обыгрался с Энтони Мантой и поразил практически пустые ворота «клинков», так как голкипер Чад Джонсон в это самое время пытался замениться на шестого полевого игрока и не успел восстановить позицию.
Видео гола можно посмотреть в официальном «твиттере» «Детройта».
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