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Вторая шайба Свечникова в НХЛ помогла «Детройту» выиграть у «Баффало»
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Вторая шайба Свечникова в НХЛ помогла «Детройту» выиграть у «Баффало» 

Газета.Ru 13 минут назад
Фото: Газета.Ru
«Детройт Ред Уингз» обыграл. "Баффало Сейбрз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 6:3, сообщает ТАСС.
В составе победителей отличились Дилан Ларкин, Даррен Хелм, Энтони Манта, Андреас Атанасиу, Дэнни ДеКайзер и Евгений Свечников, забросивший вторую шайбу в нхловской карьере. У «Баффало» отметились Джек Айкел, Райан О′Райлли и Эван Родригес.
Эта победа стала для «Детройта» второй подряд.
НХЛ. Регулярный чемпионат "Баффало Сейбрз" (Баффало) — «Детройт Ред Уингз» (Детройт) — 3:6 (2:1, 0:2, 1:3)
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