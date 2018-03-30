Вторая шайба Свечникова в НХЛ помогла «Детройту» выиграть у «Баффало» 

«Детройт Ред Уингз» обыграл. "Баффало Сейбрз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 6:3, сообщает ТАСС.
В составе победителей отличились Дилан Ларкин, Даррен Хелм, Энтони Манта, Андреас Атанасиу, Дэнни ДеКайзер и Евгений Свечников, забросивший вторую шайбу в нхловской карьере. У «Баффало» отметились Джек Айкел, Райан О′Райлли и Эван Родригес.
Эта победа стала для «Детройта» второй подряд.
НХЛ. Регулярный чемпионат "Баффало Сейбрз" (Баффало) — «Детройт Ред Уингз» (Детройт) — 3:6 (2:1, 0:2, 1:3)