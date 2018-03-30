«Нью-Джерси» — «Питтсбург»: Сидни Кросби забил гол ударом из бейсбола

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» переиграл «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча состоялась в Ньюарке в «Пруденшиал-центре» и закончилась победой гостей в дополнительное время — 4:3 (1:1, 1:1, 1:1, 1:0).

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби забросил победную шайбу в матче, отличившись в овертайме. Звёздный канадец первым броском попал в штангу, шайба взмыла в воздух, после чего Кросби бейсбольным ударом вогнал её в сетку. Восемь дней назад он уже забивал в похожем ключе, но тогда его игра больше напоминала теннис.

Видео гола также можно посмотреть в официальном «твиттере» «Питтсбурга».