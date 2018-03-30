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Обзор матча «Нью-Джерси Дэвилз» — «Питтсбург Пингвинз»
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Обзор матча «Нью-Джерси Дэвилз» — «Питтсбург Пингвинз» 

Чемпионат.com 43 минуты назад
Фото: siol.net
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» переиграл «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча состоялась в Ньюарке в «Пруденшиал-центре» и закончилась победой гостей в дополнительное время — 4:3 (1:1, 1:1, 1:1, 1:0).
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