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Радулов установил личный рекорд
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Радулов установил личный рекорд по игровому времени после возвращения в НХЛ 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: РИА Новости
Во встрече регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» переиграл «Даллас Старз». Матч состоялся в Сент-Поле в «Эксел Энерджи-центре» и завершился уверенной победой хозяев — 5:2 (1:1, 3:1, 1:0).
Российский форвард «звёзд» Александр Радулов провёл на льду 25 минут 36 секунд, установив личный рекорд по игровому времени после возвращения в НХЛ в прошлом сезоне. Он нанёс четыре броска в створ и заработал показатель полезности «-2». Предыдущий рекорд по времени на льду был установлен 13 декабря 2016 года, когда он будучи игроком «Монреаль Канадиенс» отыграл 24 минуты 48 секунд в игре с «Бостон Брюинз» (1:2 ОТ).
«Даллас Старз» потерпел девятое поражение в последних десяти встречах.
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