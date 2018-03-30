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Форсберг исполнил финт Гранлунда, но не смог отличиться
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Форсберг исполнил финт Гранлунда, но не смог отличиться 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
В Нэшвилле на «Бриджстоун-Арене» завершилась встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Нэшвилл Предаторз» и «Сан-Хосе Шаркс». Победу в матче одержали хозяева — 5:3 (2:2, 1:0, 2:1).
В третьем периоде нападающий победителей Филипп Форсберг едва не повторил гол в стиле Микаэля Гранлунда. Нападающий «Предаторз» положил шайбу на кончик крюка, объехал ворота «Шаркс» и, преодолевая сопротивление защитника, пытался забросить снаряд в ближний угол. Если бы шайба попала в ворота, этот гол, возможно, был бы более эффектным, чем знаменитый гол Гранлунда, но вратарю «акул» Мартину Джонсу повезло — бросок получился неточным.
Видео эпизода можно посмотреть в «твиттере» NHL GIFs.
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