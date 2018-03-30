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Бухгалтер стал первой звездой дня в НХЛ
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Бухгалтер встал в ворота и стал первой звездой дня в НХЛ 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Kamil Krzaczynski / AP
Бухгалтеру Скотту Фостеру пришлось стать вратарем клуба «Чикаго Блэкхокс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Виннипег Джетс» вместо травмированных голкиперов команды. Об этом сообщается на сайте лиги.
36-летний Фостер вышел на замену после того как, два других голкипера «Блэкхокс» не смогли продолжить игру. Антон Форсберг выбыл на разминке, а Коллин Деллиа — во время третьего периода. Фостер отыграл 14 минут и отразил 7 бросков из 7. Спортсмен стал первой звездой матча и игрового дня в НХЛ.
«Первый шок случился, когда мне пришлось надеть экипировку. А потом я просто отключился… Это, конечно, исполнение мечты. У меня этого никто уже не заберет. Обязательно буду рассказывать про это друзьям и членам семьи. Я получил просто тонну веселья. А вообще я бухгалтер, и еще пару часов назад сидел в офисе за компьютером», — рассказал Фостер.
Матч завершился победой «Чикаго» со счетом 6:2.
Фостер подписал контракт с командой непосредственно перед матчем. До этого хоккеист играл только на студенческом уровне. Он выступал с 2002 по 2006 год в студенческой лиге NCAA, после чего завершил карьеру.
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