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Вратарь «Чикаго», завершивший карьеру 12 лет назад, дебютировал в НХЛ
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Вратарь «Чикаго», завершивший карьеру 12 лет назад, дебютировал в НХЛ 

Чемпионат.com 1 час назад
«Чикаго Блэкхоукс» вынужден был задействовать экстренного запасного вратаря в матче с «Виннипег Джетс» (6:2).
Планировавшийся на матч основным Антон Форсберг получил травму на разминке, и его заменил 23-летний Коллин Делиа, дебютировавший в НХЛ.
В третьем периоде он тоже травмировался, отразив к этому моменту 25 бросков из 27. Тем не менее, победа в матче записана на его счет.
На протяжении последних 14 минут игры вратарем «Блэкхоукс» был 36-летний Скотт Фостер, который никогда ранее не играл на профессиональном уровне. В период с 2002 по 2006 годы он выступал в студенческой лиге NCAA, после чего завершил свою карьеру. Он не пропустил ни одной шайбы, отразив 7 бросков из 7. Контракт с Фостером был подписан непосредственно перед матчем.
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