Вратари «Чикаго» в матче с «Джетс» повторили достижение сезона НХЛ-1986/87

«Чикаго Блэкхоукс» был вынужден двух голкиперов в матче с «Виннипег Джетс» (6:2), для которых этот матч стад дебютным в их карьере. Планировавшийся на матч основным Антон Форсберг получил травму на разминке, и его заменил 23-летний Коллин Делиа, который в свою очередь травмировался по ходу матча и уступил место в воротах Скотту Фостеру.

Это всего третий случай в истории Национальной хоккейной лиги, когда в одном матче пришлось дебютировать двум вратарям из одной команды. Впервые это произошло в сезоне-1979/80 («Бостон Брюинз», Марко Барон и Джеймс Стюарт-младший), а в сезоне-1986/87 в одной игре дебютировали голкиперы «Нью-Джерси Дэвилз» Карл Фризен и Крис Террери.