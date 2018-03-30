Экс-футболист ЦСКА Гусев назвал главный приоритет команды на остаток сезона

Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев считает чемпионат России главным приоритетом для команды на концовку сезона.

"Думаю, чемпионат России — главный приоритет для ЦСКА, хотя сдаваться в борьбе с «Арсеналом» тоже никто не будет, — цитирует Гусева газета «Известия» . — Команде важно попасть в Лигу чемпионов в следующем сезоне, поэтому терять очки в Ростове армейцам нельзя.

У дончан сейчас довольно интересная команда, но ЦСКА в этом сезоне показал, что умеет побеждать на классе, когда это необходимо", — отметил Гусев.

В 24-м туре ЦСКА играет гостевой матч с «Ростовом». Встреча пройдет 1 апреля.

Ранее стала известна дата первого матча «Ростова» на новом стадионе ЧМ-2018.