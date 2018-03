Гол Кросби в стиле «бейсбол». Видео

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби ​в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (4:3 ОТ) забросил победную шайбу в овертайме. Сделал он это, совершив бросок с лета. Шайба после броска партнера по команде отскочила от штанги, а канадский форвард добил ее как бейсболист.

Sid had a pretty good #OpeningDay Honestly, how does he do this stuff? pic.twitter.com/RB39we41Og

— Pittsburgh Penguins (@penguins) 30 марта 2018 г.