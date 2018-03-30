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Победа любимой команды грозит смертью фанатам
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Победа любимой команды грозит смертью фанатам 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Reuters
Поддержка спортивной команды на стадионе или перед телевизором увеличивает риск сердечных приступов, сообщает "Чемпионат" со ссылкой на Science Direct.
Канадские ученые обратили внимание на то, как количество обращений в больницы в связи с сердечными недомоганиями связано с победами клубов Национальной хоккейной лиги.
В результате исследователи обнаружили прямую связь между ними: вероятность развития инфаркта у мужчин растет после побед команд, которые они поддерживают. Также специалисты выяснили, что победы на домашних аренах «рискованнее» для болельщиков. Более того, яркие победы в принципиальных матчах увеличивают риск инфаркта сразу на 40%.
Связь между поражениями команд и сердечными приступами у их фанатов обнаружена не была.
В начале марта 77-летний основатель французского футбольного клуба «Шамбли» Вальтер Лузи умер спустя несколько часов после первого в истории команды выхода в полуфинал национального Кубка.
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