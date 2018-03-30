Победа любимой команды грозит смертью фанатам 

Поддержка спортивной команды на стадионе или перед телевизором увеличивает риск сердечных приступов, сообщает "Чемпионат" со ссылкой на Science Direct.
Канадские ученые обратили внимание на то, как количество обращений в больницы в связи с сердечными недомоганиями связано с победами клубов Национальной хоккейной лиги.
В результате исследователи обнаружили прямую связь между ними: вероятность развития инфаркта у мужчин растет после побед команд, которые они поддерживают. Также специалисты выяснили, что победы на домашних аренах «рискованнее» для болельщиков. Более того, яркие победы в принципиальных матчах увеличивают риск инфаркта сразу на 40%.
Связь между поражениями команд и сердечными приступами у их фанатов обнаружена не была.
В начале марта 77-летний основатель французского футбольного клуба «Шамбли» Вальтер Лузи умер спустя несколько часов после первого в истории команды выхода в полуфинал национального Кубка.