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Владимир Кречин: «В седьмой встрече между „Трактором“ и „Салаватом“ все решили характер уфимцев и умелое руководство тренера»
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Владимир Кречин: «В седьмой встрече между „Трактором“ и „Салаватом“ все решили характер уфимцев и умелое руководство тренера» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Бывший директор и вице-президент «Трактора» Владимир Кречин в преддверии финала Восточной конференции КХЛ между «Ак Барсом» и «Трактоом» заявил, что его не удивил результат в серии между «Трактором» и «Салаватом Юлаев». Челябинский клуб оказался сильнее 4-3 и вышел в финал конференции.
— Вас удивил результат серии «Трактора» и «Салавата Юлаева»?
— Всё-таки не надо забывать, что челябинцы набрали в регулярном чемпионате больше очков, чем уфимцы. «Трактор» уступил «Салавату» второе место на Востоке только потому, что команда Эркки Вестерлунда стала первой в дивизионе Чернышёва. Было ясно, что в этом сезоне подопечные Гатиятулина не хуже уфимцев, — цитируют "Известия" Кречина. — «Трактор» очень дисциплинирован, подчиняется воле главного тренера, который умеет мотивировать хоккеистов выжимать из себя максимум. И в серии с «Салаватом» команда просто так не отдала сопернику ни одной игры. Даже в трех проигранных матчах поражение случалось либо в овертайме, либо с минимальным счетом в основное время, либо после одного неудачного третьего периода в пятом матче, когда «Трактор» упустил преимущество в две шайбы. Ну а в седьмой встрече всё решил характер команды и умелое руководство тренера, что и принесло результат при ощутимом игровом преимуществе «Салавата».
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