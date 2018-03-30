Владимир Кречин: «В седьмой встрече между „Трактором“ и „Салаватом“ все решили характер уфимцев и умелое руководство тренера»

Бывший директор и вице-президент «Трактора» Владимир Кречин в преддверии финала Восточной конференции КХЛ между «Ак Барсом» и «Трактоом» заявил, что его не удивил результат в серии между «Трактором» и «Салаватом Юлаев». Челябинский клуб оказался сильнее 4-3 и вышел в финал конференции.

— Вас удивил результат серии «Трактора» и «Салавата Юлаева»?