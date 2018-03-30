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«Лос-Анджелес» подписал контракт с защитником Брикли
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«Лос-Анджелес» подписал контракт с защитником Брикли 

Советский спорт 1 час назад
«Лос-Анджелес» объявил о подписании контракта новичка с защитником Даниэлем Брикли.
23-летний игрок обороны провел три сезона в NCAA, выступая за Университет Миннесоты. В нынешнем сезоне в 40 матчах он набрал 35 (10+25) очков.
В прошлом году Брикли играл за сборную США на чемпионате мира и в пяти матчах заработал показатель полезности «+2» и две минуты штрафа.
Отметим, что игрок не был задрафтован ни одним клубом НХЛ.
Также «Лос-Анджелес» подписал двухлетний контракт с форвардом Майклом Ейссимонтом. Он также выступал в NCAA за Университет Сент-Клауд» и в нынешнем сезоне стал лучшим снайпером команды с 17 голами.
В 2016 году «короли» выбрали нападающего в пятом раунде драфта под общим 142-м номером.
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