«Лос-Анджелес» подписал контракт с защитником Брикли

«Лос-Анджелес» объявил о подписании контракта новичка с защитником Даниэлем Брикли.

23-летний игрок обороны провел три сезона в NCAA, выступая за Университет Миннесоты. В нынешнем сезоне в 40 матчах он набрал 35 (10+25) очков.

В прошлом году Брикли играл за сборную США на чемпионате мира и в пяти матчах заработал показатель полезности «+2» и две минуты штрафа.

Отметим, что игрок не был задрафтован ни одним клубом НХЛ.

Также «Лос-Анджелес» подписал двухлетний контракт с форвардом Майклом Ейссимонтом. Он также выступал в NCAA за Университет Сент-Клауд» и в нынешнем сезоне стал лучшим снайпером команды с 17 голами.

В 2016 году «короли» выбрали нападающего в пятом раунде драфта под общим 142-м номером.