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«Вашингтон» и «Торонто» обеспечили себе участие в плей-офф НХЛ
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«Вашингтон» и «Торонто» обеспечили себе участие в плей-офф НХЛ 

SPORT24.ru 44 минуты назад
«Вашингтон Кэпиталз» и «Торонто Мэйпл Лифс» гарантировали себе участие в плей-офф НХЛ сезона-2017/18 от Восточной конференции. «Столичные» обеспечили себе заветное место после победы «Питтсбург Пингвинз» над «Нью-Джерси Дэвилз» в рамках регулярного чемпионата (4:3 ОТ). «Кэпиталз» лидируют в Столичном дивизионе с 99-ю очками. Для команды это 10-й выход в Кубок Стэнли за последние 11 лет.
”Мэйпл Лифс”, которые занимают 3-е место в Атлантическом дивизион (99 очков), вышли в плей-офф благодаря тому, что «Флорида Пантерз» набрал лишь 1 очко в матче с «Оттавой Сенаторз» (2:3 ОТ).
Ранее от Восточной конференции в плей-офф вышли «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Бостон Брюинз».
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