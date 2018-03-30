«Вашингтон» и «Торонто» обеспечили себе участие в плей-офф НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» и «Торонто Мэйпл Лифс» гарантировали себе участие в плей-офф НХЛ сезона-2017/18 от Восточной конференции. «Столичные» обеспечили себе заветное место после победы «Питтсбург Пингвинз» над «Нью-Джерси Дэвилз» в рамках регулярного чемпионата (4:3 ОТ). «Кэпиталз» лидируют в Столичном дивизионе с 99-ю очками. Для команды это 10-й выход в Кубок Стэнли за последние 11 лет.

”Мэйпл Лифс”, которые занимают 3-е место в Атлантическом дивизион (99 очков), вышли в плей-офф благодаря тому, что «Флорида Пантерз» набрал лишь 1 очко в матче с «Оттавой Сенаторз» (2:3 ОТ).

Ранее от Восточной конференции в плей-офф вышли «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Бостон Брюинз».