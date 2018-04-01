«Флорида» — «Каролина». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 3 апреля

«Флорида»

В прошлом матче «Флорида» на выезде была разбита «Бостоном» (1:5). Это поражение стало для «Пантерз» третьим подряд, и все они были получены на выезде. Впереди у команды серия из четырех домашних матчей.

Все прогнозы на НХЛ Три поражения подряд почти лишили «Флориду» шансов на постсезон. «Пантеры» отстают от 8-го места Восточной конференции, которое занимает «Нью-Джерси», уже на пять очков, хотя имеют на один сыгранный матч меньше. Впереди у команды четыре игры дома, и это последний теоретический шанс на плей-офф. Список травмированных пуст, а российский нападающий Евгений Дадонов в последних пяти матчах забросил три шайбы и отдал одну передачу.

«Флорида» не может похвастаться высокими цифрами командной статистики, но команда делает ставку на атаку, забрасывая в среднем 2,97 шайб за матч (14-е место). Однако спецбригады и оборона оставляют желать лучшего.

«Каролина»

В прошлом матче «Каролина» проиграла дома «Рейнджерс» (1:2), потерпев свое второе поражение в последних трех матчах, хотя до этого шла на серии из трех побед.

«Каролина» давно не претендует на плей-офф, занимает 10-е место в Восточной конференции и готовиться к отдыху. В списке травмированных защитник Брэтт Песс и нападающий Виктор Раск . Российский нападающий Валентин Зыков в последних пяти матчах забросил три шайбы и отдал одну передачу.

«Каролина» лучше всех в лиге играет на точке вбрасываний — 54% выигранных и 1-я позиция. Но в остальном «Харрикэйнз» не входят даже в топ-20 лучших. А хуже всего дела в обороне — в среднем 3,09 пропущенных шайб за матч и лишь 77,7% надежности в меньшинстве.

Прогноз

Два предыдущих матча соперников в сезоне завершились домашними победами «Каролины» (3:1 и 3:2). Однако «Флорида» домашняя команда и для «Пантерз» это последний шанс остаться в гонке за плей-офф. Так что рекомендуем присмотреться к ставке на победу «Флориды» в основное время с коэффициентом 2,13.