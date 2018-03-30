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ХК «Ростов» одолел «Чебоксары» и сравнял счет в полуфинальной серии плей-офф
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ХК «Ростов» одолел «Чебоксары» и сравнял счет в полуфинальной серии плей-офф 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
В напряженном поединке ростовчанам удалось одолеть соперников из Чебоксар в четвертом по счету матче за выход в финал первенства ВХЛ. Теперь счет в серии — 2:2.
В первом периоде «богатыри» три раза оказывались в меньшинстве, что позволило дончанам захватить преимущество и повести в счете с преимуществом в одну шайбу — 2:1. Во втором периоде «кондоры» продолжили давить на соперника, практически не позволяя приблизиться к своим воротам. В итоге за грубую игру защитник ростовчан Антон Попов получил штраф. Соперники воспользовались численным преимуществом и сравняли счет, но в ответной атаке ХК «Ростов» снова вышел вперед — 3:2, а затем 4:2. В третьем периоде игроки команды «Чебоксары» бросались в атаку, меньше уделяя внимания обороне. Это помогло им отыграть только одну шайбу, и за несколько минут до конца матча ростовчане забросили еще один гол. Игра закончилась со счетом 5:3.
— Неприятный момент произошел на 57-й минуте матча. Александр Дударов после стычки с соперником получил травму и смог покинуть площадку только при помощи партнеров по команде. Концовку наши парни провели уверенно и без проблем довели матч до победы, — сообщает пресс-служба донской команды.
Следующая игра серии пройдет 1 апреля в Ростове. Начало матча в 13:00.
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