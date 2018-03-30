Евгений Дадонов: Во «Флориде» все сделали шаг вперед

Форвард «Флориды» Евгений Дадонов высказался о причинах успешного выступления команды в последнее время.

В 19 матчах «пантеры» одержали 13 побед и вернулись в борьбу за место в плей-офф. За шесть матчей до конца регулярного чемпионата «Флорида» отстает от занимающего второе место в зоне wild card на Востоке «Нью-Джерси» на три очка, имея при этом игру в запасе.

«Готовимся к каждому матчу и стараемся играть по нашей системе, — сказал Дадонов в интервью официальному сайту НХЛ. — У нас вся команда стала играть немного лучше. Все сделали шаг вперед, это успех всей команды.

Чувствую себя нормально. У нас есть еще семь игр, чтобы добиться поставленной цели. Все выводы будем делать после сезона».

В субботу «Флорида» сыграет в гостях с лидером Атлантического дивизиона — «Бостоном».