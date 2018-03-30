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Евгений Дадонов: Во «Флориде» все сделали шаг вперед
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Евгений Дадонов: Во «Флориде» все сделали шаг вперед 

Советский спорт 1 час назад
Форвард «Флориды» Евгений Дадонов высказался о причинах успешного выступления команды в последнее время.
В 19 матчах «пантеры» одержали 13 побед и вернулись в борьбу за место в плей-офф. За шесть матчей до конца регулярного чемпионата «Флорида» отстает от занимающего второе место в зоне wild card на Востоке «Нью-Джерси» на три очка, имея при этом игру в запасе.
«Готовимся к каждому матчу и стараемся играть по нашей системе, — сказал Дадонов в интервью официальному сайту НХЛ. — У нас вся команда стала играть немного лучше. Все сделали шаг вперед, это успех всей команды.
Чувствую себя нормально. У нас есть еще семь игр, чтобы добиться поставленной цели. Все выводы будем делать после сезона».
В субботу «Флорида» сыграет в гостях с лидером Атлантического дивизиона — «Бостоном».
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