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Объявлены три звезды игрового дня в НХЛ
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Объявлены три звезды игрового дня в НХЛ 

Газета.Ru 35 минут назад
Фото: Газета.Ru
Форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге, сообщает "Советский спорт".
В победной встрече против «Баффало Сэйбрз» (5:2) Мэттьюс забросил две шайбы и отдал результативную передачу.
Вторым стал нападающий «Виннипег Джетс» Блейк Уилер, на счету которого дубль во встрече с «Оттавой Сенаторз» (6:5).
Третьей звездой признан вратарь «Миннесоты Уайлд» Деван Дубник. Он отразил 22 броска по своим воротам и отстоял на ноль в матче против «Эдмонтон Ойлерз» (3:0).
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