Объявлены три звезды игрового дня в НХЛ 

Форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге, сообщает "Советский спорт".
В победной встрече против «Баффало Сэйбрз» (5:2) Мэттьюс забросил две шайбы и отдал результативную передачу.
Вторым стал нападающий «Виннипег Джетс» Блейк Уилер, на счету которого дубль во встрече с «Оттавой Сенаторз» (6:5).
Третьей звездой признан вратарь «Миннесоты Уайлд» Деван Дубник. Он отразил 22 броска по своим воротам и отстоял на ноль в матче против «Эдмонтон Ойлерз» (3:0).