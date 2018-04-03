Объявлены три звезды игрового дня в НХЛ

Форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге, сообщает "Советский спорт"

В победной встрече против «Баффало Сэйбрз» (5:2) Мэттьюс забросил две шайбы и отдал результативную передачу.

Вторым стал нападающий «Виннипег Джетс» Блейк Уилер, на счету которого дубль во встрече с «Оттавой Сенаторз» (6:5).