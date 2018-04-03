«Торонто» повторил рекорд клуба по очкам в регулярном сезоне

Завершился первый матч игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ. «Торонто Мэйпл Лифс» на домашней площадке «Эйр Канада-центр» сломил сопротивление «Баффало Сэйбрз», одержав победу со счётом 5:2 (1:0, 3:1, 1:1).

Благодаря этой победе подопечные Майка Бэбкока набрали 103 очка в нынешнем сезоне и повторили клубный рекорд по этому показателю, установленный в сезоне-2003/04.

«Кленовые листья» идут на четвёртом месте в Западной конференции, им остаётся провести ещё два матча до конца «регулярки»-2017/18.