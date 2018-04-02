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Игра с «Питтсбургом» стала 1000-й в карьере Александра Овечкина
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Игра с «Питтсбургом» стала 1000-й в карьере Александра Овечкина 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги между «Питтсбург Пингвинз» и «Вашингтон Кэпиталз» (0:0, идёт первый период) стал 1000-м в карьере капитана «столичных» Александра Овечкина.
Овечкин стал 319-м игроком в истории лиги, добравшимся до этой отметки. Рекорд принадлежит Горди Хоу (1767), второе место занимает Марк Мессье (1756), тройку лучших замыкает Яромир Ягр (1733).
Среди действующих игроков НХЛ на первом месте находится форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Патрик Марло (1572), следом располагаются нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Джо Торнтон (1493) и форвард «Миннесоты Уайлд» Мэтт Каллен (1442).
Александр Овечкин родился 17 сентября 1985 года в Москве. Его дебют в Национальной хоккейной лиге состоялся в сезоне-2005/06, когда он подписал контракт с «Вашингтоном», выбравшим Овечкина под первым номером драфта НХЛ.
За свою карьеру 32-летний игрок становился обладателем большого количества индивидуальных наград, среди которых «Колдер Трофи» (приз лучшему новичку), «Морис Ришар Трофи» (приз лучшему снайперу), «Тед Линдсей Эворд» (приз выдающемуся хоккеисты по итогу голосования игроков), «Харт Трофи» (приз самому ценному игроку), «Арт Росс Трофи» (приз лучшему бомбардиру сезона). В январе 2017 года Овечкин был включён в список 100 величайших хоккеистов за всю историю НХЛ.
В нынешнем сезоне 32-летний Овечкин в 79 матчах забросил 45 шайб и сделал 38 передач. За карьеру в НХЛ на счету форварда 603 шайбы и 515 результативных передач. Овечкин является рекордсменом «Кэпиталз» по количеству матчей.
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