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Овечкин поделился мнением о выходе «Вашингтона» в плей-офф НХЛ
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Овечкин поделился мнением о выходе «Вашингтона» в плей-офф НХЛ 

Газета.Ru 20 минут назад
Фото: Газета.Ru
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мнением о выходе команды в плей-офф Национальной хоккейной лиги, сообщает ТАСС.
"Знаю, что в нашей раздевалке все уже устали от того, что в нас видят хорошую команду только регулярного сезона, которая не может добиться успеха в Кубке Стэнли. Надеюсь, что с этим составом мы сможем сделать шаг вперед, задержимся в плей-офф и добьемся своего. Этого все здесь хотят", — цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.
Ранее владелец «Вашингтона» признался, что сожалеет о 13-летнем контракте Овечкина.
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