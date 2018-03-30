Овечкин поделился мнением о выходе «Вашингтона» в плей-офф НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мнением о выходе команды в плей-офф Национальной хоккейной лиги, сообщает ТАСС

"Знаю, что в нашей раздевалке все уже устали от того, что в нас видят хорошую команду только регулярного сезона, которая не может добиться успеха в Кубке Стэнли. Надеюсь, что с этим составом мы сможем сделать шаг вперед, задержимся в плей-офф и добьемся своего. Этого все здесь хотят", — цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.

Ранее владелец «Вашингтона» признался, что сожалеет о 13-летнем контракте Овечкина.