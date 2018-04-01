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Овечкин поделился ожиданиями от 1000-го матча в НХЛ
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Овечкин поделился ожиданиями от 1000-го матча в НХЛ 

RT на русском 48 минут назад
Фото: Reuters
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Питтсбург Пингвинз», который станет для россиянина 1000-м в Нациоальной хоккейной лиге (НХЛ). «Это особенный момент. 1000 игр за один клуб — это замечательно. И я буду первым, кому удалось сделать это в „Вашингтоне“. Если бы я мог вернуться назад, подписал бы контракт на 16 лет, если бы знал, как сложится ситуация», — цитирует Овечкина официальый сайт НХЛ на русском языке.
Россиянин также назвал главную цель для «Вашингтона» в нынешнем сезоне.
«Самое главное для нас — победа в розыгрыше Кубка Стэнли. Я хочу выиграть», — заявил Овечкин.
Матч «Питтсбург» — «Вашингтон» состоится 2 апреля. Начало — в 2:30 мск.
Ранее российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал выход команды в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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