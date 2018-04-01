Овечкин поделился ожиданиями от 1000-го матча в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Питтсбург Пингвинз», который станет для россиянина 1000-м в Нациоальной хоккейной лиге (НХЛ). «Это особенный момент. 1000 игр за один клуб — это замечательно. И я буду первым, кому удалось сделать это в „Вашингтоне“. Если бы я мог вернуться назад, подписал бы контракт на 16 лет, если бы знал, как сложится ситуация», — цитирует Овечкина официальый сайт НХЛ на русском языке.

Россиянин также назвал главную цель для «Вашингтона» в нынешнем сезоне.

«Самое главное для нас — победа в розыгрыше Кубка Стэнли. Я хочу выиграть», — заявил Овечкин.

Матч «Питтсбург» — «Вашингтон» состоится 2 апреля. Начало — в 2:30 мск.

Ранее российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал выход команды в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).