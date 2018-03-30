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Дадонов: «"Флорида" стала выглядеть как-то немножко лучше»
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Дадонов: «"Флорида" стала выглядеть как-то немножко лучше» 

SPORT24.ru 22 минуты назад
Нападающий «Флорида Пантерз» Евгений Дадонов высказалсяч о своем возвращении в НХЛ. Перед сезоном 2017/18 россиянин вернулся в НХЛ, а ранее в течение нескольких сезонов выступал в КХЛ. С 86 очками в 76 матчах «Пантерз» борются за место wild card на Востоке. Расстояние от границы зоны плей-офф — 3 очка при одном матче в запасе по сравнению с «Нью-Джерси».
«Есть еще игры, чтобы достичь цели. Выводы уже после сезона будем делать. Готовимся к каждому матчу, стараемся играть по нашей системе. Сейчас вся команда стала выглядеть как-то немножко лучше. Все сделали шаг вперед.
Возвращение Луонго? Вратарь — это всегда значимая фигура в игре», — сказал Дадонов.
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