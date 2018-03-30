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Главный тренер Торторелла вышел на первое место в истории «Коламбуса» по победам
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Главный тренер Торторелла вышел на первое место в истории «Коламбуса» по победам 

SPORT24.ru 1 час назад
«Коламбус Блю Джекетс» на выезде победил «Калгари Флэймз» (5:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Эта победа стала 128-й в клубной карьере главного тренера «Джекетс» Джона Тортореллы. Он вышел на первое место в истории клуба по победам, обогнав Тодда Ричардса (127).
59-летний специалист работает с «Коламбусом», начиная с сезона 2015/16. В первый год его работы «жакеты» заняли 15-е место в Западной конференции, отстав от зоны плей-офф на 17 очков. В сезоне 2016/17 «Коламбус» вышел в плей-офф, где в первом раунде проиграл «Питтсбург Пингвиз» (1-4). Сейчас команда борется за попадание в плей-офф.
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