Житник о 1-м матче серии СКА-ЦСКА: «Соответствовал стандартам НХЛ, запрограммированности — минус суперфинал»а

Олимпийский чемпион-1992, выступавший в НХЛ на протяжении 16 сезонов, Алексей Житник высказался о финалах конференций КХЛ. В Западной конференции КХЛ СКА и ЦСКА 29 марта провели первый матч серии — московская команда одержала победу (5:4 ОТ).

«Пожалуй, впервые в этом сезоне увидел матч КХЛ, который полностью соответствовал лучшим энхаэловским стандартам. Речь и о плотности игры, и о ритме, и о высоком прессинге, и о непредсказуемости, и об исполнительском мастерстве. Это был большой хоккей.

Впервые увидел молодого форварда ЦСКА Кузьменко. Честно скажу, удивился. Парень постоянно лез на ворота, был динамичен, не придумывал ничего лишнего. Такой стиль очень популярен именно в НХЛ. Нельзя не отметить эффектный голевой пас Капризова, хотя в большом хоккее такие передачи проходят в двух случаях из пяти. Как обычно, не стандартно действовал другой герой Олимпиады — Гусев. Бросалось в глаза, что на лед вышли звезды. СКА упустил преимущество своего льда — и теперь обязан добавлять. Не сомневаюсь, что Санкт-Петербург перегруппирует свои ряды, обратит внимание на вывод шайбы из своей зоны, избавится от обрезов.

Армейскую серию все ждали даже с июня, причем 2016 года. В этой запрограммированности, конечно, единственный минус этого суперфинала. Болельщикам из НХЛ этот момент трудно понять. НХЛ в последнее время — самая непредсказуемая лига в Северной Америке. Дебютный сезон «Вегаса», у которого сегодня рекордные для новичков НХЛ 103 очка и первое место в самом консервативном и конкурентном Тихоокеанском дивизионе, — вообще сенсация века.

Здорово, что «Трактор» стал небольшим «Вегасом» этого сезона КХЛ и многих на пути в финал конференции удивил. Но, думаю, в главную серию сезона все-таки выйдет Казань. У Билялетдинова все очень строго и без изысков. Пять в обороне, пять в атаке, все располагаются компактно, никто не задерживается в зоне соперника — все это Билялетдинов. Так что такой свободы на пятаке, которую мы увидели на старте серии СКА — ЦСКА, в матчах с участием Казани не будет. Думаю, Челябинск она дожмет», — сказал Житник.

Его слова приводит