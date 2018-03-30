Данис Зарипов о матче с «Трактором»: «Мы не собираемся уступать»

Нападающий ХК «Ак Барс» Данис Зарипов прокомментировал предстоящий матч с челябинским «Трактором».

«Команда одна из самых организованных. И по раскладу игры они довольно неплохо играют в обороне, меньшинство очень хорошее. То есть, мы столкнемся с очередными какими-то проблемами, но команда знает, как их решать. Главное — воплотить это в жизнь. Наши планы — правильная и грамотная подготовка. Выходить и бороться на победу. То есть, мы ни в коем случае не собираемся уступать и считаем себя фаворитами этих игр», — сказал хоккеист.

К слову, лучшим бомбардиром «барсов» в играх с «Трактором» является Данис Зарипов — воспитанник челябинского хоккея. У «Трактора» особенно опасен Максим Якуценя . В плей-офф КХЛ команды встречались дважды, и оба раза «Трактор» выигрывал. В 2012 году челябинцы победили 4-2, а через год в полуфинале плей-офф — 4-3.

Напомним, 30 марта состоится первый матч финала Восточной конференции между «Ак Барсом» и «Трактором». В полуфинальной серии казанцы победили магнитогорский «Металлург» (4-1), а челябинцы — «Салават Юлаев» (4-3).