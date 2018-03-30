Хоккеист «Ак Барса» Секач пропустит первый матч серии плей-офф с «Трактором» 

Хоккеист казанского «Ак Барса» Иржи Секач не сыграет в первом матче финала Восточной конференции плей-офф КХЛ с челябинским «Трактором» из-за травмы, сообщает официальный канал клуба в социальной сети «ВКонтакте».
Секач получил повреждение руки в пятой игре серии плей-офф с магнитогорским «Металлургом» (3:1), в котором он забросил шайбу. Чешский форвард был лучшим бомбардиром «барсов» в регулярном чемпионате с 42 очками (16 шайб+26 передач), а в плей-офф набрал 12 очков (4+8) в 10 играх. Его место в тройке с Антоном Ландером и Джастином Азеведо займет канадец Роб Клинкхаммер.
Форвард Данис Зарипов, который получил повреждение головы в пятой игре с «Металлургом», выйдет на лед в первом матче с «Трактором».
Первый матч серии «Ак Барс» — «Трактор» пройдет в Казани 30 марта. Начало встречи в 19:00 мск.