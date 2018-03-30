Хоккеист «Ак Барса» Секач пропустит первый матч серии плей-офф с «Трактором» 

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"Коламбус" обыграл "Калгари" в НХЛ, Бобровский стал 1-й звездой матча, Панарин – 3-й

Гол и передача Кузнецова помогли "Вашингтону" обыграть "Рейнджерс" в матче НХЛ

Шайба Дадонова не спасла "Флориду" от поражения в матче НХЛ с "Торонто"