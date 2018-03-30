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Барулин продлил контракт с «Сочи» на один сезон
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Барулин продлил контракт с «Сочи» на один сезон 

Советский спорт 1 час назад
Голкипер «Сочи» Константин Барулин продлил контракт с клубом, сообщает официальный сайт «леопардов». Новое соглашение рассчитано на один сезон.
Барулин выступает за «Сочи» с 2015 года. В нынешнем сезоне он провел 35 матчей в регулярном чемпионате, в которых одержал 14 побед при коэффициенте надежности 2,43 гола за игру и 92,0 процента отраженных бросков.
В плей-офф Барулин помог команде одержать одну победу в серии с «Йокеритом». В пяти матчах он отразил 90,6 процента бросков и добился коэффициента надежности 3,46 гола за игру.
Напомним, ранее Барулин играл в КХЛ за ЦСКА, «Атлант», «Ак Барс» и «Авангард».
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