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«Авангард» продлил контракты с двумя хоккеистами
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«Авангард» продлил контракты с хоккеистами Чудиновым и Назаркиным 

ТАСС 49 минут назад
Фото: ТАСС
Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард" продлил контракты с защитниками Максимом Чудиновым и Евгением Назаркиным. Об этом сообщается на официальном сайте команды.
Соглашение с 28-летним Чудиновым рассчитано на один год, с 21-летним Назаркиным — на два года.
Чудинов в текущем сезоне провел за омский клуб 38 матчей, в которых отметился семью заброшенными шайбами и 13 результативными передачами. Назаркин большую часть сезона провел в фарм-клубе "Авангарда" "Сарыарке", где в 19 матчах забросил две шайбы и отдал четыре передачи. В составе "Авангарда" он провел 11 матчей в сезоне-2017/18.
"Авангард" дошел до первого раунда текущего розыгрыша Кубка Гагарина, где уступил уфимскому "Салавату Юлаеву" — 3-4.
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