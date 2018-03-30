«Авангард» продлил контракты с двумя хоккеистами

«Авангард» продлил контракты с хоккеистами Чудиновым и Назаркиным

Соглашение с 28-летним Чудиновым рассчитано на один год, с 21-летним Назаркиным — на два года.

Чудинов в текущем сезоне провел за омский клуб 38 матчей, в которых отметился семью заброшенными шайбами и 13 результативными передачами. Назаркин большую часть сезона провел в фарм-клубе "Авангарда" "Сарыарке", где в 19 матчах забросил две шайбы и отдал четыре передачи. В составе "Авангарда" он провел 11 матчей в сезоне-2017/18.

"Авангард" дошел до первого раунда текущего розыгрыша Кубка Гагарина, где уступил уфимскому "Салавату Юлаеву" — 3-4.