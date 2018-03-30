«Каролина» — «Рейнджерс». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 1 апреля

«Каролина»

В прошлом матче «Каролина» на выезде проиграла «Нью-Джерси» (3:4), прервав серию из трех побед подряд. Кроме того, перед тем как принять дома «Рейнджерс», «Харрикейнз» также заедут в гости к «Вашингтону».

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«Каролина» занимает 10-е место в Восточной конференции, но уже потеряла шансы на плей-офф и просто доигрывает регулярку. В списке травмированных защитники Брэтт Песс и Джастин Фолк , а также нападающий Виктор Раск . Российский нападающий Валентин Зыков в последних пяти матчах забросил три шайбы и отдал две передачи.

«Каролина» лучшая в НХЛ по игре на точке вбрасываний — 53,9%. Но это мало помогает в достижении результата в современном хоккее. В остальном показатели «Ураганов» в третьем десятке Лиги, а хуже всего обстоят дела с обороной — 3,13 пропущенных шайб за матч и лишь 77,3% надежности в меньшинстве (25-е показатели в Лиге).

«Рейнджерс»

В прошлом матче «Рейнджерс» на выезде в овертайме проиграли «Вашингтону» (2:3). Это поражение стало для клуба из Нью-Йорка пятым в последних шести матчах. При этом перед выездом к «Каролине» «Рейнджерс» также примут дома «Тампу-Бэй».

Главная сила «Рейнджерс» — это спецбригады, по которым команда входит в топ-10 лиги — 21,8% реализации большинства и 82,8% надежности в меньшинстве. Однако в равных составах «Рейнджерс» выглядят гораздо скромнее, а оборона и вовсе одна из худших в НХЛ — в среднем 3,16 пропущенные шайбы за матч и 27-е место.

Прогноз

В текущем сезоне соперники встречались уже трижды и, как ни странно, все три победы одержали «Рейнджерс». Сейчас обе команды экспериментируют с составом, но наверняка для «Харрикейнз» принципиально взять хотя бы одну победу в сезоне над клубом из Нью-Йорка. Рекомендуем присмотреться к ставке на победу «Каролины» в основное время с коэффициентом 1,96.