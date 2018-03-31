«Анахайм» — «Колорадо». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 2 апреля

«Анахайм»

В прошлом матче «Анахайм» дома в овертайме дожал «Лос-Анджелес» (2:1). Важнейшая победа с учетом борьбы «Дакс» за плей-офф и того факта, что до этого в трех играх «Анахайм» проиграл дважды.

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«Анахайм» на данный момент занимает седьмое место в Западной конференции, но еще далеко не гарантировал себе постсезон. С одной стороны, «Дакс» имеют возможность всего за один матч обогнать «Лос-Анджелес», заняв место в топ-тройке Тихоокеанского дивизиона, а с другой, «Сент-Луис» и «Колорадо» отстают от них всего на одно очко. В списке травмированных лишь защитник Кевин Бикеса. Нападающий Патрик Ивс также, но он не играет со старта сезона.

«Анахайм» делает акцент сугубо на игру в обороне. Команда пропускает в среднем лишь 2,59 шайбы за матч и демонстрирует 83,2% надежности в меньшинстве. И тот и другой показатели — 4-е в НХЛ. Но атака в целом, в том числе большинство, не входят даже в топ-20 в Лиге.

«Колорадо»

В прошлом матче «Колорадо» дома разгромил «Чикаго» (5:0). По примеру «Анахайма», для «Эвеланш» победа также стала очень важной и нужной. До этого в четырех играх «Лавины» проиграли трижды и шли на серии из двух поражений кряду.

«Колорадо» пока что занимает непроходное в плей-офф девятое место в Западной конференции. Но столько же очков (92) у идущего 8-м «Сент-Луиса», и всего на одно очко впереди «Анахайм». Однако у «Лавин» сложный календарь — три подряд выездных матча с «Анахаймом», «Лос-Анджелесом» и «Сан-Хосе», а также домашняя встреча с «Сент-Луисом». В принципе, все в руках «Колорадо» — игры ведь с прямыми конкурентами. В списке травмированных защитник Марк Барберио и нападающий Колин Уилсон . Российский вратарь Семен Варламов одержал три победы в последних пяти сыгранных поединках, пропустив 10 шайб, заодно оформив шатаут в игре с «Чикаго». Защитник Никита Задоров не набирает очки шесть матчей кряду, но проводит на льду в среднем около 20 минут за игру. Нападающий Наиль Якупов сыграл уже два матча после перерыва с 10 марта, но не набрал ни одного очка.

Самая сильная сторона в игре «Колорадо» это меньшинство — 83,5% надежности и 3-й показатель во всей лиге. Также у «Эвеланш» хорошая результативность в атаке в равных составах — в среднем 3,13 заброшенных шайб за матч и 9-е место в Лиге. Более-менее сбалансированная команда с неплохой вратарской линией, но не самой выдающейся обороной.

Прогноз

В текущем сезоне соперники встречались дважды. Оба раза на льду «Колорадо» и оба раза победу праздновали «Эвеланш» с одним и тем же счетом — 3:1. Сейчас «Дакс» играют дома и они фавориты. С другой стороны, очки нужны обеим командам, которые примерно равны по силам. Можно рискнуть со ставкой на ничью в основное время. Риск большой, но ставка вполне вероятная, а коэффициент 3,94 привлекает.