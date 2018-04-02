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Ассистентский дубль Проворова помог «Филадельфии» победить «Бостон»
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Ассистентский дубль Проворова помог «Филадельфии» победить «Бостон» 

Газета.Ru 8 часов назад
«Филадельфия Флайерз» дома в овертайме победила «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 4:3, сообщает "Советский спорт".
В составе победителей дублем отметился Клод Жиру, на счету которого победная шайба в дополнительное время.
Защитник «Флаерз» Иван Проворов отметился двумя передачами, набрав 38 и 39 очков сезоне.
НХЛ. Регулярный чемпионат
"Филадельфия Флайерз" (Филадельфия) — «Бостон Брюинз» (Бостон) — 4:3 (1:0, 1:1, 1:2, 1:0)
1:0 — Жиру (Конечны, Проворов) — 09:38  2:0 — Конечны (Проворов) — 20:25  2:1 — Аккьяри (Бэйкс, Хайнен) — 34:25  3:1 — Патрик (Линдблом, Ворачек) — 45:31  3:2 — Пастрняк — 46:54 (5x4),
3:3 — Бержерон (Бэйкс) — 59:56 (6x5),
4:3 — Жиру (Ворачек) — 63:39 (3x3)
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